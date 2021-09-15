千呼萬喚！受到新冠肺炎疫情影響、停辦4個月的屏東勝利星村「舊好勝市集」及屏東縣民公園「日落劇場」，在民眾不斷敲碗詢問下，將在中秋連假再次和民眾見面。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，全台知名日式眷舍聚落群勝利星村，在疫情警戒前固定於每月第2或3周末舉辦的「舊好勝市集」，從這周六、日下午3點至晚間9點恢復辦理。

此次以「植物」為主題，號召40多個植感品牌，包括文青喜愛的多肉植物、蕨類植物、塊根植物及觀葉植物等，令人著迷的綠色空間散發摩登與有機共存的氣息，也讓枯燥防疫生活帶來些許療癒。

吳明榮直言，這2年疫情影響民眾生活，大夥待在家裡時間比以往更長，各種居家興趣和宅經濟應運而生，充滿療癒的植感生活讓越來越多人投入綠手指的新興浪潮。

這次市集搭配拍照打卡送現金抵用券活動，邀請民眾拍攝園區美照上傳臉書或IG，打卡按讚並hashtag勝利星村與舊好勝市集，即可兌換現金抵用券30元，每日限量50張，可在勝利星村指定店家或市集內消費，不限金額皆可折抵。

陸續獲得美國繆斯設計獎及義大利國際設計獎等多項國際大獎的的屏東縣民公園，18日則邀請屏東愛樂室內樂團、19日屏東聯合管樂團，在下午6時分別於地景劇場及秘境花園演出。屏東愛樂室內樂團將帶來韋瓦第四季小提琴協奏曲，屏東聯合管樂團則以「銅管五重奏-吹響吧！」為主題，感受音樂的療癒。

吳明榮強調，雖然市集與音樂會皆在戶外廣場，但採出入口人流管制及實聯制，服務台備有酒精提供消毒，仍請民眾配合現場防疫指引，保持安全社交距離。