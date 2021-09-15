當年以「殺很大」廣告走紅並出道的女星郭書瑤(瑤瑤)，可愛稚氣臉龐配上火辣豐滿好身材，讓她成為許多男粉絲心目中的女神，挑戰唱片圈當唱跳歌手也相當成功，近年轉戰戲劇圈，精采表現有目共睹，演藝成績如此風光的郭書瑤，卻在深夜吐露，因為「臉歪」被嘲笑，一直以來都沒有自信。

以「童顏巨乳」形象出道的郭書瑤，這些年在戲劇圈耕耘有成，2013年以電影《志氣》勇奪第50屆金馬獎最佳新演員獎，她仍持續不斷精進演技，接演《通靈少女》系列影集登上演藝成績新巔峰，去年主演的電視劇《未來媽媽》也引起話題，可說在圈內嘗試不同領域，都擁有高支持度。

而人氣如此高的郭書瑤，卻在日前某個深夜，在臉書po文吐露心聲，表示出道以來因為「臉歪」這件事，一直被拿來模仿、取笑，導致她始終對臉沒什麼自信，「我對自己臉歪這件事感到極度不喜歡。畢竟誰都想長得很正啊」，而這份自卑，直到當了演員後，「雖然還是很在意，但只能豁出去！」。

她從剛開始的假裝不在意，到後來發現好處，「覺得換一邊臉就換一個人，好像可塑性很高耶～對演員來說是一種優勢(？)」，郭書瑤漸漸能接受這樣的「歪」，開始享受這份自在感，工作時更能真實展現各種面貌，開始期待不同的驚喜，「面對負面的、黑暗的，因為很真實，所以叫人難以接受，但有這些不完美，才能不斷突破不是嗎？！」，郭書瑤也對自己喊話：「不完美的美，其實很可愛」，眾網友跟星友們，也受到郭書瑤這番感性告白觸動，直讚「認真的女人最美」、「哪裡歪，我只看到正」、「完全不歪」，甚至說郭書瑤是難得轉型很成功的例子。