新華社報導，明天（9月16日）出版的第18期中共機關雜誌《求是》將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《毫不動搖堅持和加強黨（中共）的全面領導》。

文章強調，中國最大的國情就是中國共產黨的領導。中華民族近代以來180多年的歷史、中國共產黨成立以來100年的歷史、中華人民共和國成立以來70多年的歷史都充分證明，沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興。歷史和人民選擇了中國共產黨。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所系、命運所繫、治國理政的本根，就是中國共產黨的領導和中國社會主義制度。在這一點上，必須理直氣壯、旗幟鮮明。

文章指出，中國共產黨是執政黨，是中國特色社會主義事業的領導核心，處在總攬全局、協調各方的地位。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的，是最高的政治領導力量。堅持中國共產黨這一堅強領導核心，是中華民族的命運所繫。堅持和加強黨的全面領導，關係黨和國家前途命運，我們的全部事業都建立在這個基礎之上，都根植於這個最本質特徵和最大優勢。為什麼中國能保持長期穩定，沒有亂？根本的一條就是始終堅持共產黨領導。黨的領導是黨和國家事業不斷發展的「定海神針」。

文章指出，黨的領導制度是中國的根本領導制度。黨的領導是做好黨和國家各項工作的根本保證，是中國政治穩定、經濟發展、民族團結、社會穩定的根本點，絕對不能有絲毫動搖。

文章指出，加強黨（中共）對一切工作的領導的要求不是空洞的、抽象的，要在各方面各環節落實和體現。黨的領導必須是全面的、系統的、整體的，必須體現到經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。哪個領域、哪個方面、哪個環節缺失了弱化了，都會削弱黨的力量，損害黨和國家事業。

文章指出，中國共產黨的領導，就是支持和保證人民實現當家作主。黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係，始終保持黨和國家事業發展的正確政治方向。新的征程上，必須堅持黨的全面領導，不斷完善黨的領導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，牢記「國之大者」，不斷提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用！