中秋佳節將至，勞動力發展署中彰投分署建議民眾購買產品又能做公益，該分署轄內各庇護工場推出各具特色的中秋禮盒，從可口月餅禮盒，到送禮自用兩相宜的咖啡禮盒應有盡有，鼓勵民眾用行動支持身心障礙者就業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，今年因疫情影響，企業訂單減少，為減緩對庇護工場的衝擊，勞動部啟動「庇護工場營運費用補助」，提供庇護工場「租金、人事費、進貨支出及行銷宣導」營運費用補助。

協助庇護工場持續經營，穩定身心障礙員工就業，每家24萬元，號召企業團體及民眾用行動支持採購，建議不只節日，也能利用定期訂購或揪團，持續不斷支持且享用好產品好服務，期望和社會大眾共同相挺庇護工場。

林淑媛表示，「台中市迦南園庇護工場」推出健康美味的特色月餅禮盒小王子聯名產品，瑪利MAMA手作麵包推出「祝您圓滿禮盒」，產品內容及包裝都十分療癒，邀民眾品嘗美味。

彰化「肯納兒庇護工場」推出味道濃郁的土鳳梨酥及招牌手工餅乾，有抹茶、起司、巧克力及芝麻等多種口味。

受好評的「愛加倍工場」咖啡，中秋推出濾掛沖泡禮盒，是往年熱銷禮品，此外，位於南投縣的「觀心園愛心庇護工場」，溫馨推出友善耕作「安心米」和「立體三角茶葉」禮盒，另有「草讚屋」的小月餅和老欉文旦禮盒，應景合時節、送禮自用兩相宜。