繼大陸網紅阿健本月9日直腸癌逝，又有一名網紅也被癌症奪命。女網紅「霍九九」才結婚3個月，就被診斷罹患肺癌晚期，她將抗癌過程記錄在社群平台，樂觀的精神吸引不少網友注意，無奈不敵癌細胞侵蝕，霍九九的新婚夫近日貼出訃告，表示老婆已於本月12日離開人間，得年29歲。

大陸網紅霍九九臉蛋姣好、氣質清新，常常掛著燦爛笑容，去年初開開心心的完成人生大事，嫁給深愛她的老公喬先生，看似一帆風順的人生，卻面臨老天爺重大的考驗，結婚3個月被檢查出肺癌晚期，醫生評估過後不建議動手術切除，只能透過藥物治療，更告訴霍九九「活不過3個月」。

面對這種晴天霹靂的噩耗，霍九九沒有選擇向命運低頭，反而用樂觀的心情去面對，去年6月19日開始經營社群平台，將抗癌影片紀錄於此，特別的是，霍九九PO的幾乎是和老公快樂出遊的內容，絲毫看不出有任何生命即將消逝的悲傷，她曾說過：「要把快樂的記憶，留給家人做想念。」希望透過這個平台傳播正能量，果不其然累積大批粉絲，光是抖音平台就有16萬網友追蹤。

隨著時間的流逝，霍九九的病情越來越嚴重，沒有體力再像之前一樣能跟丈夫出遊，本月13日傳出令人難過的消息，她的老公喬先生公開訃告，表示霍九九已於12日晚間23:50病逝，感謝醫護、廣大網友及社會大眾提供的幫助和關心。