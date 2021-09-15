在疫情之下仍有不少印度企業、大學找上門來，中正大學將延續「印度專家」的品牌形象，牽起台灣與印度的合作關係。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

中正大學設立國家第一個在印度落地的「臺灣印度人工智慧海外科研中心」，也是台商前進印度拓展事業版圖的重要橋樑。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

中正大學2018年由從小生長於印度的中正大學資工系教授熊博安領軍，在印度成立「臺灣印度人工智慧海外科研中心」成為台商前進印度的重要橋樑，近來又拿下科技部新一年度的海外科研中心計畫，將運用AI分析等，幫助當地解決環境問題；也將組成跨國團隊發展太空科技。

印度人口超過13億，有可觀的經濟市場和人口紅利，讓台商紛紛在進駐投資，但因文化、宗教、語言等多元因素面臨風險與挑戰。熊博安說，這幾年中正大學不僅幫企業到當地找活路，也讓師生學術交流，更扮演台商赴印度、印度商來台的諮詢顧問，協助彼此覓地建廠、產學合作、國際研發技轉、人才招募等多元需求。

熊博安指出，學術交流部分包括招收超過55位印度頂尖名校學生來台實習、與印度當地大學簽署雙聯博士學位、媒合台灣與印度大企業、新創公司簽約，另，為讓交流更接地氣，中正大學研發長黃士銘也帶領團隊深入印度各地竹產業，開發竹子的應用科技；新冠肺炎疫情爆發後，臺印AI中心更整合人臉辨識、熱感體溫量測技術，主導開發智慧防疫系統並實際在印度當地醫院啟用，印證台灣的防疫實力。

中正大學今年從多間頂尖大學中脫穎而出再度獲得計畫補助，熊博安說，目前仍有不少印度企業、大學找上門來，未來3年將針對印度地下水枯竭及重金屬污染等危機提出解方，運用AI分析衛星影像，協助解決當地農田焚燒稻草、麥根造成的空氣污染問題。

除了接地氣外還要上太空，熊博安說，日前已與印度最大產業聯盟「印度國家軟體與服務公司行業協會（NASSCOM）」簽約，孵育台灣、印度各10家新創團隊，也將組成跨國團隊發展太空科技，跨境串聯資源，加速產業升級。