中部7縣市首長，15日齊聚南投縣政府，舉行「七城騎跡自行車聯合行銷活動」七縣市首長一同騎乘發電腳踏車，點亮七縣市燈光，象徵七城騎跡自行車聯合行銷活動啟動。（黃國峰攝）

為活絡觀光經濟，中部7縣市首長15日齊聚南投縣政府，進行中台灣區域治理平台議案成果報告，並共同提出中台灣觀光活動聯合行銷計畫，舉行「七城騎跡自行車聯合行銷活動」，透過串聯7縣市20條自行車旅遊經典行程或景點，振興觀光產業。

包含南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義副市長陳淑慧都共同參與，一同騎乘發電腳踏車，點亮七縣市燈光，象徵七城騎跡自行車聯合行銷活動啟動。

7縣市地方政府結合交通部觀光局所推動的「2021自行車旅遊年」城市觀光主題，精選了20條特色自行車道，以「智慧、行動、安全及遊戲體驗」為概念，推出自行車闖關集章活動，搭配智慧集章APP，讓民眾輕鬆的用手機進行數位集章，並蒐羅自行車道周邊景點與美食，集結成「中台灣自行車旅遊攻略電子書」，讓民眾輕鬆騎乘，遊歷中台灣。

活動期間自110年9月16日至10月31日止，共計46天，參加者可前往官方指定的20條指定自行車道進行闖關集章，只需要一鍵下載集章APP應用程式，掃瞄指定店家或景點QRcode，搭配GPS定位，便可完成集章闖關任務，並參加抽獎活動，除了100多個精美好禮及各縣市限量參加獎，還有機會抽中價值49800元的GIANT公路車。

南投縣長林明溱表示，中台灣區域治理平台，今年進入第3年，共達成81項合作共識，內容涵蓋交通建設、空汙環保、衛生安全、農業行銷、觀光旅遊、經濟發展等多項領域合作，達成率高達86.2％，成效良好，七縣市有什麼問題，七縣市首長都會站出來相挺，例如中市火力電廠燃煤問題，大家都站出來，迫使電廠燃媒數量減少，就是要照顧7縣市老百姓的生命健康。