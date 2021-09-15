高齡化進程加速，台灣人口老化速度遠快於歐美各國，預估2025年將正式邁入超高齡社會，預期國人的長照需求將在未來5至10年內大幅成長。南山人壽今日與工研院合作發布長照產業白皮書，洞察國內長照需求，調查統計，不到2成的民眾認為既有的長照2.0政策足夠，平均需要準備580萬到590萬元來支應老人生活費用。

「台灣銀髮長照白皮書」針對台灣35歲以上民眾進行調查，調查結果發現，民眾對長照感到憂心且資源不足，但是民眾的準備卻明顯不同。

其中，超過9成受訪民眾擔心未來老年照顧問題，僅不到2成的民眾認為既有的長照2.0政策足夠，其中以補助金額不足、服務時間少與服務人力不足，被認為是最需要補足的三大項目；至於民眾自認最需要使用的長照服務項目分別是居家照顧與護理服務、喘息服務及交通接送服務。

調查也顯示，老年每月平均花費約落在3萬至3萬5000元之間，但在老年生活預備上，受訪民眾認為平均應準備580萬元至590萬元才足夠因應付老年照顧生活，但民眾實際每月針對老年醫療及長期照顧的準備金僅約6000至7000元，遠不及預期需要準備的額度。

針對如何歸畫準備金，調查發現不論是青壯族(年齡介於35至54歲)或是樂齡族(55歲以上)，皆偏好透過購買醫療險、儲蓄、投資理財做準備；此外，調查也發現有近4成的青壯族群尚未開始準備老年生活預備金，原因是沒有足夠的收入可支配。

南山人壽代總經理范文偉表示，社會結構與需求隨時代改變，疫情也使國人健康意識大幅提升，近年來保險的核心價值已從事後理賠延伸到事前預防，保險業能做的比理賠多更多，從給保障延伸到健康生活。

南山人壽也針對內部的保戶年齡、長照險購買額度進行分析，發現有超過7成的長照險保戶超過35歲，主要客群與本次調查的目標族群相符；然而，保戶購買的長照險額度平均每月僅約2萬元，與調查的老年平均每月花費3萬5000元有很大的落差。幫助保戶建構更完善的長照保障，南山人壽持續轉型創新，發展全新的長照商品服務策略，朝向銜接長照2.0、實物給付、事前預防服務、照護復能服務方向發展。