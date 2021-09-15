炎洲(4306)今(15)日董事會通過，擬處分大陸子公司萬洲石化全數閒置之不動產、廠房及設備，交易總價款約人民幣4.36億元。

炎洲大陸子公司萬洲石化自正式投產以來，因主產品市場供需失衡，造成營運年年虧損，於108年年底已暫時停產避免集團獲利持續受其影響，停產後集團109年毛利率由108年的12%上升至16%，110年前二季毛利率更攀升至18%，109年營益率由108年的2%上升至5%，110年前二季營益率亦往上攀升至8%，顯示集團本業獲利表現已明顯回升，另集團109年年底負債比率由108年年底的71%下降至67%，110年半年度負債比率更持續降低至63%，也顯示集團財務結構持續朝正向發展。

炎洲評估萬洲石化已無再開機營運之必要，故今日董事會通過擬出售機器設備並接受大陸政府對廠房土地的拆遷徵收補助，將萬洲石化全數閒置之不動產、廠房及設備變現，使集團損失降至最低。預計向上海海綢科技有限公司出售機器設備，另配合大陸政府全面落實長江流域保護策略，推行生態優先、綠色發展，預計接受南通開發區化工園區管理辦公室進行土地建物的拆遷徵收，兩案合併交易總價款約人民幣4.36億元，扣除出售機器設備、徵收的除帳成本及費用，預估處分損失約為人民幣2.38億元，依持股比例換算母公司炎洲認列EPS損失約每股1.68元，交易完成後將終結炎洲石化事業的連年虧損。

炎洲近年啟動「修枝剪葉」策略，追求營運獲利，持續規劃活化資產，並縮減虧損單位以提升營運效益。炎洲預計將本交易案的價款全數用於償還現有銀行借款負債，年度可節省約台幣2700萬元的利息費用，可有效降低集團資金成本，提高未來獲利，經評估在本交易案全數完成後，集團流動比率將往上攀升，負債比率亦會下降，可更加優化集團財務結構。