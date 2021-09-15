蘋果公司美東時間14日下午1時舉行秋季發表會，這次登場包括iPad系列產品、Apple Watch以及最受矚目的iPhone 13系列，但近幾代硬體升級表現遭外界批評僅進行微調，甚至遭到外國財經媒體評論為史上最弱升級，蘋果維持一貫發表會當日跌勢傳統，台灣蘋概股周三(15日)雖提前慶祝上漲，與港陸蘋概股表現有落差，但從外資買賣超來看，蘋果最大代工廠鴻海高居賣超之冠。

外國財經媒體科技專欄作家Tae Kim表示，蘋果每年的新品發表會本來應該讓全球10億果粉相當興奮，但今年例外。實際上，根據調查顯示，消費者對於較小升級換機意願偏低，預期今年下半年消費旺季

大陸的蘋果概念股包括今年首度接到iPhone高階機種訂單、卻傳出在Apple Watch在組裝面臨問題的立訊精密，股價下跌；吃下蘋果相機模組等零組件訂單的高偉電子、藍思科技、京東方、丘鈦科技、舜宇光學、瑞聲科技，終場除舜宇光學收漲0.35%，其他均收跌。

台股蘋果概念股也漲跌互見，台積電走在平盤之下，大立光與鴻家軍則有1%以上的漲幅，鴻海終場收漲0.93%、報在108.5元，台積電收跌0.98%、報在607元，在除息前夕股價承壓。

台股周三收跌80.9點或0.46%，報在17354點，成交量2644.56億元。三大法人合計36.02億元，外資及陸資買超18.65億元，自營商賣超78.12億元，投信買超23.45億元。外資周三賣超第一為鴻海，總計超過12882張，但內資呈現買超，三大法人合計賣超10012張。鴻家軍包括鴻準周三都有不錯漲勢，淡大多遭外資賣超。