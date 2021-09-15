結合六龜紅龍果、大樹鳳梨果乾、旗山香蕉等，完成視覺系常溫糕點。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

以高雄特產的檸檬打成糖霜醬，搭配小棉花和巧克力擠花裝飾馬德蓮。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

從雲林、台中前來的學員一起體驗網美甜點裝飾課程。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

常溫蛋糕也能多樣變化！高雄市農業局推出「創客學堂」，邀請曾任型男大主廚甜點名師郭士弘開課，教授如何運用簡單的器具、高雄特產水果，與隨手可得的材料，裝飾出繽紛多彩的常溫小蛋糕，增添製作甜點的樂趣。

創客學堂現場有來自雲林、台中的學員，以及親子家庭共襄盛舉，一起體會輕鬆愉快的糕點裝飾課程，趁此也認識高雄在地農特產品的好滋味。

主廚郭士弘曾出版「新手零失敗！一次學會人氣常溫蛋糕基礎＆裝飾變化」一書，在此次課程中，他運用高雄特產六龜紅龍果、大樹鳳梨果乾、旗山檸檬及桃源山野蜂蜜，示範如何裝飾瑪德蓮、馬芬、甜甜圈與蛋塔等，從日常生活中能輕易取得的常溫糕點，透過簡單幾個步驟點，就可讓普通甜點直接升級成網美打卡級別。

課程除四種食譜傳授，另有各種製作甜點的技巧與小知識，如混合食材時應將溫度高的材料加進溫度較低材料中，才容易均勻混和等，另提出製作甜點時容易失敗的誤區，讓熱愛烘焙的民眾獲得更多新知。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，高雄出產優質且多樣化的農特產品，除了適合直接食用外，製作甜點也別具一番風味，如旗山運用香蕉製作蛋捲、蛋糕，出產玉荷包的南勝社區則融合荔枝與鳳梨，推出獨到的鳳荔酥，另六龜社區發展協會，更結合山茶、梅子，做出一粒粒渾圓的福龜餅，在疫情趨緩之際，歡迎民眾到高雄農村社區走走，體驗更豐富的食農文化。