警方在黃江正住處起出2把手槍及1把空氣槍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

號稱「張錫銘第二」的男子黃江正，12年前勾結女子蔡婕涵，打劫蔡女從事黃金地下買賣生意的哥哥，得手現金7736萬元，犯下全台治安史上最高額現金強盜案。事後，警方雖逮捕蔡女等5人並判刑，但黃嫌始終在逃。刑事局南打中心與台南市警四分局近日獲知黃嫌的行蹤後，15日下午持拘票前往安平區埋伏，當場將騎機車返回住處的黃嫌逮獲，還起出2把手槍及1把空氣槍，正追查贓款下落及是否涉及他案。

據查，今年60多歲的黃江正，逃亡期間行事低調。警方查知，他除了犯下全台治安史上最高額現金強盜案之外，還另涉2014年在台南市安平區發生的擄人勒索500萬元案，但僅得手70萬元。

警方還懷疑，從2013年6月起，台南市陸續傳出的多起當舖業者、富商及組頭被歹徒意圖綁票案件都與他有關，但因被害人獲釋後，均拒絕接受詢問，導致案情一直無法突破。

據了解，蔡婕涵得知從事黃金地下買賣的哥哥，經常有大筆資金進出，2009年9月竟「內神通外鬼」將此一訊息透露給方東隆、黃江正、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人，共謀打劫哥哥的財物。

黃嫌等人先在蔡男的座車偷裝GPS監控，2009年11月23日發現對方的車子出現在銀行前，並提領大筆現金後，立即決定動手搶劫。

一行人尾隨蔡男開車返回中西區西門路寶信鐘錶行門前後，由黃嫌等3人下車分持電擊棒、手槍與烏茲衝鋒槍，強盜裝滿現金的行李箱及帆布袋，並開槍打傷協助搬錢的鐘錶行林姓女子腿部後，再逃到南科附近分贓後各自離去。

事後，警方陸續逮獲蔡女等5人，法院也於2011年分別處刑11年至14年確定，但黃嫌始終在逃。

近日警四分局清查轄區大樓出租屋的狀況時，發現黃江正疑似在轄內出入，經調閱監控系統比對身分無誤後，會同南打中心組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官陳冠霖指揮偵辦。

警方見時機成熟申請拘票後，15日下午2時前往安平區慶平路埋伏時，發現他正好騎機車返回住處，員警立即上前將他逮捕，黃嫌當下雖有反抗，但仍不敵被制伏。

逮捕過程中，黃嫌一度否認自己的身分及住處所，但警四分局偵查隊長蔡志成一句「江正，我追你粉久了！」，讓他終於俯首認罪。警方隨後在他的住處起出2把手槍、1把空氣槍及子彈38發，正擴大追查贓款及其所涉案件。