牛是非常有靈性的動物，看到同伴被殺了，牠們甚至會難過落淚。大陸廣東廣州市一名村民日前放完牛，準備趕牛回牛舍時，卻發現一頭帶幼崽出門的母牛，遲遲未回來，便趕緊至山上尋找，發現母牛待在原地不斷哀號，村民上前查看發現，母牛的幼崽被巨蟒纏身致死，嚇得村民趕緊報警。

綜合陸媒報導，居住在廣州市光輝村的70歲賴姓村民，日前放牛群至山上吃草，豈料一段時間後，他準備趕牛回家時，發現一對牛母子遲遲未回來，因此便上山尋找，發現小牛竟被一條巨蟒纏住，甚至被吞到只剩半身，嚇得他趕緊報警求助。

廣州市公安局增城分局的顧姓警察表示，賴姓村民飼養的母牛於本月9日生下幼崽，10日牠就帶著寶寶上山覓食，沒想到竟被巨蟒盯上，最終慘被吃下肚。據了解，這一條巨蟒約3.5公尺，體型像成年人的大腿一樣粗，目測可能重達30公斤，賴姓村民表示，自己也是第一次見到那麼大條的蟒蛇。

當時警方與其他村民都到場幫忙，但看到蟒蛇體型非常大，也不敢輕舉妄動，等到捕蛇專家趕來後，眾人花了1個多小時，才順利將巨蟒抓住，並交給林業部門處理，不過牛寶寶已回天乏術。賴姓村民透露，事發2天後，母牛始終不肯吃草，甚至每天都在叫，好像在哀號，還會跑到小牛喪命的地方，似乎在找消失的孩子。