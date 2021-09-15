金門縣學生接種BNT疫苗，統計95％以上有意願施打，烈嶼國中率先於9月24日開打，縣府教育處提醒注意相關作業規定。

縣府教育處表示，金門縣「滿12歲至未滿18歲學生接種BNT疫苗意願調查書」已由各校收回，截至9月15日下午共95.6％學生有意願施打，目前各校已與各鄉鎮衛生所協調預定施打時間，提醒已勾選有意願施打疫苗之學生無需上網預約施打疫苗，僅需於施打當日攜帶「健保卡」至學校，並依學校及衛生所所規劃之施打流程進行即可。

教育處提醒，除上述校園集中施打學生外，如有符合以下條件者，可盡速至1922「COVID-19公費疫苗預約平台」預約施打BNT疫苗：一、12至17歲填寫不在校施打之學生。二、12至17歲不在籍學生。三、98年次前(含）出生之學童(但在預約施打當天，必須年滿12歲，否則不會讓孩子施打)。四、原先於意願調查書填寫「不同意」之家長，後來願意學童接種者。相關資訊可至金門教育fun學趣FB粉絲專頁查詢。