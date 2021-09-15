為利民眾及店家更瞭解即將上路的振興五倍券，行政院政務委員唐鳳今日下午與各部會代表局行記者會說明，唐鳳表示，22日起即可在五倍券官網(5000.gov.tw)數位綁定五倍券，並可一站式登記抽加碼券，比去年更方便。至於紙本券何時可以開放郵局臨櫃直接領取，唐鳳說，預計11月開放，目前仍以先預約為主。

振興五倍券官網(5000.gov.tw)今日正式上線，唐鳳於記者會逐一展示官網各項功能，說明數位綁定、紙本預訂及查詢，以及加碼券登記、抽籤方式與業者優惠專區等。

數位綁定，民眾可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，於所選擇數位支付業者頁面進行個人綁定，共同綁定含主綁人最多限五人，可至官網或超商事務機操作，若在官網操作，需準備共同綁定人健保卡或透過健保快易通進行認證，依步驟操作即可完成共同綁定。

個人數位綁定期間自9月22日至111年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

紙本領取共有三種方式，民眾可選擇至官網或超商事務機預訂，官網預訂需使用讀卡機讀取健保卡或用健保快易通APP產生驗證碼做身分驗證後進行線上登記，超商預訂則需攜帶健保卡至超商事務機進行預訂，且可選擇於超商(市)及藥妝店門市領取。

此外，民眾自10月4日起可至中華郵政網站(www.post.gov.tw)或以電話預約(0800-700-199)，10月12日起可至所選擇的郵局領取。

至於不預約直接前往郵局臨櫃領取五倍券，唐鳳說，因應分流，預計最快11月初可望開放，實際開放臨櫃直接領取時間，後續將另行公布。