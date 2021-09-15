央行今公布截至110年8月底，外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣存款餘額合計為2378.37億元人民幣，較上月減少41.68億元人民幣，8月OBU和DBU的人民幣存款及匯款同步下滑。8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4259億人民幣。央行今天也統計至今日止，各銀行各天期人民幣利率最高的行庫。人民幣1個月期以上的定存利率均較去年同期上揚，1年期最高利率為2.4%。

央行表示，8月DBU法人和個人戶人民幣存款都減少，法人戶減少主要是金融機構將人民幣資金轉去投資票債；而人民幣匯款下滑，主要是支付三角貿易貨款匯出入減少所致。

央行也公布至今日最新的各天期人民幣存款利率最高的銀行：一個月期為永豐銀的3.05%，3個月期為彰銀的2%，6個月期為渣打銀2.35%，9個月期為日盛1.8%，1年期為土銀2.4%。

若相較於去年9月，人民幣1個月以上的存款利率都已經走升，以1年期來看，去年9月1年期利率最高為合庫銀的1.45%；而今年9月1年期最高為土銀的2.4%，換言之，人民幣1年期存款利率上揚了95個基本點。