雲林縣水林鄉展開地方創生，整合5業者打造幸福水林。（水林鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉公所爭取地方創生，整合阿甘薯叔、微醺農場、好蝦冏男社等5家業者，以「幸福水林」為主題，獲中央1150萬地方創生補助經費，希望藉此吸引更多返鄉青年移居與在地創業，建立地方產業聚落，帶動每年超過萬人的旅遊人次。

水林鄉公所「幸福水林」地方創生計畫，包含6項創生事業、2項產業升級環境營造計畫，以及1項生活環境機能整備計畫，預估可帶動民間投資2億3000萬元，創造上百個工作機會，並擴大新創商業模式的效益。

水林鄉長許山埜表示，2年多前得知行政院推動地方創生計畫，認為是資源匱乏的水林鄉絕佳機會，特別邀請商業發展研究院副院長張皇珍、雲林縣政府計畫處等單位，率領專業創生團隊為地方把脈規畫，將年輕的力量注入水林。

創生團隊2年來共舉辦多場說明會，並拜訪20家在地業者及團體，經反覆討論，最後整合鄉內的阿甘薯叔、微醺農場、好蝦冏男社、青峰有機農場、水林果菜生產合作社5家業者，提出「幸福水林」地方創生方案。

許山埜說，水林鄉的地方創生還要發展數位科技化，藉由阿甘薯叔數位科技應用轉型、好蝦冏男社創新物流系統的領頭，為傳統農業導入更多智慧化應用，降低農事人力成本，讓高齡化的水林鄉未來能夠吸引更多年輕人回鄉創業。

縣計畫處處長李明岳指出，水林鄉地瓜種植面積達上千公頃，其品質特佳、風味獨特，可說是地瓜的故鄉，業者已募集數千萬元資金興建倉儲與加工廠，加上有機農作、生態水產養殖的興起，非常適合地方創生的營造。