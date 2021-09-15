原民會下2基金會計畫租用桃市府位於青埔的1甲地當原民電視台永久會址，15日送議會審議，藍營認為租金、期程、管理方式都不明，斥財產處分豈能隨便，但原民議員力挺強調中央將編列17億建場館，對桃園是利多，一度爭論不休，主席裁示表決，藍營認為遭「奇襲」下人數不敵，最後通過租用案，將報請行政院核定。

桃市府15日將原民電視台土地租用案送議會審議，雖然挨批資料準備不齊，綠營以14比10票通過審議。(蔡依珍攝)

桃市府在高鐵桃園站特定區內的藝文展演用地，打造原住民族文化休閒聚落，第一、二期的桃園流行音樂露天廣場和原住民族文化創意產業園區正在進行中，第三期的原住民族電視台，由原民會以財團法人原住民族文化事業基金會暨原住民族語言研究發展基金會名義租用，將編列17億興建永久會址，面積達3058坪，約占原基地34％，市府在15日議會臨時動議時提案希望議會同意租用。

桃園市原民局長林日龍和文化局長莊秀美為政策辯護，希望爭取議會支持。(蔡依珍攝)

國民黨議員舒翠玲率先發難，指該地是永久會址，除非建物毀損否則不可能要求原民會拆屋還地，但市府資料不全、僅以單面A4紙突然送進議員桌上就要強行通過，根本是情緒勒索，逼大家同意，斥該案應該送議會三讀通過，送臨時會是「奇襲」，強調沒人會反對原民電視台落腳桃園，但行政程序應該完備。同黨的黃婉如也說看得「霧煞煞」，怎不待大會更詳細說明再通過，「真的有這麼急嗎？反正建照也是鄭文燦發給鄭文燦啊！」

無黨籍牛煦庭也質疑，既然是永久會址，為何不直接辦理撥用或甚至和中央「換地」，否則10年租期後呢？怒斥市府資料不齊，以卡在時效為難議會，前端疏漏又讓議會承擔把關不力罵名，強調議員都同意建設和預算，但不能省略行政流程，建議讓府會花一點時間釐清，讓計畫更圓滿。時代力量簡智翔也認為市府應該擬定條約，釐清想做的事情，「以臨時議案通過真的不妥！」

「有時候送資料要送完整一點，不然一下就被抓包！」民進黨議員蔡永芳也說事前不知情，連環炮追問租用面積、租期和租金等問題，甚至在2輪發言「幫忙」算出未來原民會每年要付年租金892萬給市府，讓牛煦庭諷刺：「財政局長薪水乾脆給蔡永芳好了！連租金都要議員幫忙算，懶散、隨便！」但蔡永芳認為市府自蓋工程不但耗費巨資、沒錢可收還要負擔管理費用，由原民會開發省錢還能跟中央對接，支持通過，但仍呼籲：「下次盡早溝通！」

但原民議員都聲援力挺，林志強說一二期工程已在進行，希望三期能順利對接，若無法如期開工影響甚鉅。王仙蓮也希望讓原民語言和文化在國門之都推展，簡志偉則認為說明不夠詳盡，但強調該案對原住民族文化發展有幫助，若基金會尚未取得土地撥用，中央17億經費恐無法編列，所以有時間上的急迫性。

桃園市長鄭文燦釋疑，桃園是都會原民最多的城市，行政院核定原民電視台設在桃園，將從內湖搬到青埔，因該藝文展演用地還有流行音樂劇場和原住民文創園區，基於保持園區完整性，沒有辦理撥用，但市有土地要報府會同意並經行政院核定後才能編列預算，希望議會支持。

大會爭論不休，擔任主席的議長邱奕勝不禁感嘆，一二期工程有這麼多時間，為什麼事前不和議員溝通講清楚，直言該案本來連討論都沒機會，按議程要等到12月才能送進大會，但因攸關重大建設才允許排進臨時動議，中央願意給錢建設對地方也是利多，建議周五預備會議討論，強調議會是合議制要尊重，裁示逕付表決，但藍營人數不敵，最終在14比10票下通過審議，市府將核發土地所有權同意書給原民會。