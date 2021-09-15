BNT疫苗即將開打、AZ進入施打第二劑，但打過莫德納的民眾，至今仍苦等不到第二劑，如今卻傳出莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。資深媒體人李艷秋指出，政府的疫苗政策從購買、阻擋，每一步都錯得離譜，但政府從不承認，最近又有新招，台大及長庚已接受委託，分別研究AZ+高端，以及莫德納+高端的混打效果。她甚至怒轟指揮中心，拜託一些幹話、空話，不要再說了，是把美國疾管局的專家當塑膠嗎？以為台灣人是盲目吹捧政府內宣的井底蛙嗎？

李艷秋15日在臉書貼文表示，輝瑞/BNT疫苗是美德合作、莫德納是美國製造，美國始終是全球製藥及生物科技的龍頭，台灣政府一向以美國馬首是瞻，言聽計從，但奇怪的是，美國疾管局發出的疫苗訊息，指揮中心不知是看不懂還是故意忽視，全然不理睬。

李艷秋指出，政府的疫苗政策從購買、阻擋、獨捧高端，每一步都錯得離譜，但政府從不承認，最近又有新招：台大及長庚已經接受委託，分別研究AZ+高端，以及莫德納+高端的混打效果，10月就會有結果。雖然受試對象分別只有220人及100人，但研究主持人已經開始帶風向：「不會輸給兩劑都打莫德納」「莫德納+高端對學術界有指標意義，因為文獻上完全沒有mRNA和次單位高蛋白疫苗混打的實驗」「AZ＋高端副作用較小，會有更高的中和抗體」。學術研究沒問題，但如果要以研究結果，作為往後疫苗施打的依據，目的是促銷高端，那就真的人神共憤了。

李艷秋分享美國疾病管制局9月13日發出的最新疫苗訊息指出，l.輝瑞/BNT和莫德納疫苗，都要注射兩劑，以獲得最大的保護力。2.不論莫德納或BNT，兩劑要打同廠牌，不要混打。3.BNT兩劑間隔3周，莫德納間隔4周，如有必要，可以延長到6周，超過6周，疫苗的有效性如何，目前的訊息有限。4.中度到重度免疫系統低下的人，要打第三劑。李艷秋表示，美國疾管局網站只要有新的研究或政策就會發布，不需要專業素養都能看懂，而這些訊息，毫不保留地打臉我們的指揮中心。

李艷秋接著點出，1.指揮中心說，疫苗只要打一劑，已經會有很好的保護力了，不過一二三類在打過一劑28天後，要盡快去打第二劑，以獲得最大的保護力。2.指揮中心說，兩劑間隔越長，效力不減，莫德納第二劑延長到10周，甚至12周都是國外正在做的。3，指揮中心說，疫苗已經夠了、太多了、連第4劑都有了。李艷秋不滿說，指揮中心這些幹話、空話，拜託不要再說了，你把美國疾管局的專家當塑膠嗎？以為台灣人是盲目吹捧政府內宣的井底蛙嗎？