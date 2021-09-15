曾在2003年幫助馬刺奪得總冠軍的退役名將史蒂芬傑克生（Stephen Jesse Jackson)，球員時期是非常出色的搖擺人，出色的攻防能力獲得不少教練好評。然而史蒂芬傑克生最近原本要與未婚其完婚，沒想到卻因未婚妻不願簽下婚前協議書，導致史蒂芬傑克生直接悔婚，讓到場的雙方親友驚愕不已。

現年43歲的史蒂芬傑克生，1997年透過選秀會踏進NBA，但直至2000-01賽季才從籃網隊展開NBA生涯，隔年立刻轉戰馬刺，2003年與鄧肯、帕克、吉諾比利等人聯手奪下總冠軍，12.8分全隊第三。

球季結束後原本希望能獲得馬刺一張優渥合約，可惜錯估情勢，最終只能落腳老鷹，緊接著又先後來到溜馬、勇士、巫師、公鹿、馬刺以及快艇，2015年退休，根據統計他在14年NBA生涯共賺進6860萬美元。

史蒂芬傑克生表示，我們在婚禮前3-4個月就擬定好婚前協議書了，她也同意簽訂，因此雙方都著手舉辦婚禮。沒想到一直到婚禮前一刻女方都還不願簽下婚前協議書，傑克生一氣之下當場悔婚。傑克生強調，「我為了辦這場婚禮花了40萬美元，所有計劃都準備好了，她也知道協議書內容，為什麼還是不願簽，老實說我真的想娶她，沒想到會因為一張紙走到這個地步。」

雖然傑克生的未婚妻後來哭著臉說願意簽下協議書，只求婚禮能繼續舉辦，但心中受到傷害的傑克生仍拒絕與未婚妻不上婚姻殿堂，並且直言，如果她在不情願的情況下簽下這張協議書，一旦兩人婚姻出現問題，到時候她可以在法庭上請求協議書無效。