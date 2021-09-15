4歲的吉米半年前開始反覆出現皮膚癢及搔抓的現象，前陣子停課在家時，家長發現天氣熱、流汗增多時，情況更加嚴重，甚至會抓到破皮流血，睡眠也受到影響。就診時發現手肘及膝蓋的屈側有紅疹、丘疹及搔抓的傷痕，軀幹有大範圍的皮膚乾燥及脫屑，由於爸爸小時候也曾有類似狀況，醫師將其診斷為異位性皮膚炎，經治療症狀已大幅改善。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，異位性皮膚炎在台灣的盛行率為8-10％，其中有50％在1歲內出現症狀，30％在1-5歲患病，好發於有異位性體質家族史者。病因與遺傳、環境因素以及皮膚的屏障功能缺陷有關。患者常見皮膚搔癢，癢到抓不停，較大的孩童在肘凹、膕凹、腕關節、膝關節等處會出現皮疹，且伴隨慢性、反覆性的皮膚發炎。作息改變、壓力、環境的溫溼度、飲食等都有可能是引起異位性皮膚炎惡化的因素。

對於異位性皮膚炎的治療，蘇軏表示，主要是靠藥物、保濕和改變生活環境來改善。含類固醇的外用藥膏可對抗皮膚發炎，含抗生素則是預防次發性傷口感染，口服抗組織胺則可以降低搔癢感、改善睡眠。而保濕，改善皮膚屏障功能可由洗澡做起，應避免水溫過高、清潔力太強的沐浴乳，洗澡時間控制在15分鐘以內；針對皮膚乾燥的部位，塗抹適當的乳液、乳霜或凡士林，照顧一段時間後，若皮膚還是摸起來粗糙，建議增加塗抹的頻率或是換成保濕力更強的產品。

至於生活環境，蘇軏提醒需注意定期打掃維持清潔，保持空氣流通，使用空氣清淨機及除濕機，環境維持適當溫度以減少流汗。飲食清淡均衡少吃油炸食物，若吃到特定食物會加重皮膚症狀，建議記錄下來與醫師討論。

蘇軏表示，疫情期間少回診、長時間待在乾燥的冷氣房、活動量減少、零食吃多、無法與同學朋友見面等因素，都會造成身體和情緒的壓力增加，導致異位性皮膚炎惡化。他提醒患者要維持適當運動量，可進行跳繩、徒手健身、室內腳踏車等運動，選擇較健康的零食、留意室內的溫濕度，避免睡前使用3c產品影響睡眠，若症狀有起伏，應按時回診，與醫師討論病情變化與生活上面臨的問題。

蘇軏提醒民眾，異位性皮膚炎需要長時間的治療及保養，當小孩經常東抓西抓，身上出現抓痕，可留意發生的部位、時間點以及是否持續或反覆發作。因疫情出現的生活型態、睡眠作息改變以及面對未來的不確定感，都會增加身體和情緒的壓力，也可能是異位性皮膚炎惡化的因素，可諮詢醫師生活上的建議及調整或增加輔助用藥，協助患者度過難關。