帽子歌后鳳飛飛精彩人生謝幕，歌聲與愛心仍在世間傳送溫暖，社會局接獲一筆25萬元善款，捐款單位為財團法人鳳飛飛慈善基金會，挹注山城地區福利資源，幫助身障朋友，該基金會董事長、鳳飛飛的兒子趙彣霖表示，疫情衝擊弱勢，關懷社會腳步不停歇。

趙彣霖實現母親助人遺願，鳳飛飛慈善基金會關懷對象與地點遍布全台，這次捐贈台中市社會局25萬元，辦理地方各項福利服務，15日由社會局長彭懷真代表受贈。

彭懷真感謝鳳飛飛慈善基金會長期關注山城地區的福利需求，透過實質行動，讓身障朋友與社會弱勢族群，感受最溫暖的在地關懷，也透露鳳飛飛基金會熱心公益不遺餘力，去年即曾捐贈20萬元。

「去年捐贈20萬元，提供山城地區獨居長輩住家裝設安全扶手，讓他們擁有更安全的居住環境」，彭懷真說，今年經由台中市客家事務委員會媒合，該基金會慈善公益的觸角延伸到身心障礙服務，挹注25萬元經費，讓身障社區日照與小作所服務有更豐沛的資源，造福地方的民眾與身障者家庭。

趙彣霖未出席捐贈活動，透過該基金會指出，自鳳飛飛慈善基金會成立以來，秉持其母親鳳飛飛（本名林秋鸞）「取之社會、用之社會」的理念，致力於社會公益。

今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款的困難度與財務負擔更顯沉重，趙彣霖強調，該基金會關懷社會的腳步從不停歇，希望繼續發揮善的影響力，透過政府與民間資源結合，帶動更多人給予弱勢族群關懷及支持。