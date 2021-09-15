蘋果新機iPhone13來勢洶洶，根據遠傳預約登記活動截至15：30統計，今年iPhone 13四款新機同步開賣，銷售動能強勁，其中以iPhone 13 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過4成，容量則以256GB為最多用戶選用，預約占比接近6成，展現出擁有120Hz更新率螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，最對5G時代的果粉胃口。

遠傳於今(15)日上午11：00起開放iPhone 13全系列線上預約登記、遠傳心生活APP (原遠傳行動客服APP)線上登記，活動開跑5分鐘即破萬人蜂擁搶進網站，顯示新iPhone搭配遠傳5G網路與獨家優惠，成功收服果粉的心。

iPhone 13 Pro／Pro max全新顏色天峰藍以清新色調再創藍色高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定；iPhone 13／13 mini的粉紅新色也成功擄獲人心、不分男女都喜歡，具備高CP值、容量升級兩大優勢，容量以128GB最受歡迎，預約用戶占比高達2成。