新北市中和區12日凌晨發生槍擊案，竹聯幫明仁會21歲鄭姓大哥，因為網路博奕債務率眾與人談判，雙方一言不合，在街頭飛車追逐，警方獲報到場後，鄭男卻開空鳴槍示威，並在事發後逃逸，要求20歲張姓小弟投案頂罪。新北地檢署組成專案小組，將鄭男帶回偵訊，並向法院聲請羈押禁見獲准。

中和警分局表示，鄭男開空鳴槍示威後，員警立即朝他的座車開槍制止，車內雖有2人小腿、腳掌中槍，但鄭男仍逃逸無蹤，事後發現張男自行取回作案槍枝，才循線逮捕對方，但比對監視器畫面，才發現張男根本不是槍手，而是被教唆頂罪。

新北地檢署重大刑案組檢察官褚仁傑立即指揮市刑大及中和分局組成專案小組偵辦，昨日在雲林湖鄉逮捕鄭男和其餘4名共犯到案，並帶回署內偵訊，檢方訊後也向法院聲請羈押禁見；檢方表示，法院認為鄭男有逃亡、滅證之虞，且違反槍砲彈藥刀械管制條例等最輕本刑5年以上重罪，今下午4時許已裁定予以羈押禁見。