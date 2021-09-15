15日，英國公布8月通膨數字，年增率不僅創下9年新高，月增率更是過去24年以來都沒看過，讓市場擔心恐有失控之虞。

英國政府表示，繼7月增加2%之後，8月當地物價就年增率來說，又上漲3.2%，創2012年3月以來最高，也比市場預估值2.9%要高。同時，月增率增加1.2%，更是從1997年以來最大的單月增幅。

不過，英國官員表示別擔心，因為疫情關係，2020年同期當地餐廳與咖啡廳門可羅雀，物價一落千丈。所以，比較基期低，應該是8月通膨創紀錄主因。因此，市場的反應並沒有很激烈。

英國政府為救餐飲業，2020年8月期間，在周一與周三之間外出用餐的話，除了酒類皆可享有半價優惠，補助上限為10英鎊，約13.82美元。而8月外食費價格，占通膨月增率1.2%的一半以上。

不過，高通膨率也讓英國央行正在考慮，是否提前結束景氣刺激計劃。英國KPMG表示，若英國央行有緊縮貨幣或升息的話，景氣復甦勢必受到影響，所以2022年中左右，英國央行可能才會有實際的動作。