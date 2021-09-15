15日港股持續下殺，恆生指數盤中一度重挫511點，低點為24,990點，最後收在25,033.21點，跌469.02點或1.84%，勉強守住兩萬五，連跌3日狂瀉1,172點。國企指數則失守9,000點大關，收8,936.53點，跌145.2點或1.6%。

澳門政府為修訂博彩法正式推出公眾諮詢，中國大陸政府可能又要出手下，博弈族群慘遭市場拋售，其中美系業者最為受傷。金沙中國狂瀉32.5%，是表現最差大型股，永利澳門大跌28.9%，美高梅中國大跌28.6%，澳博重挫24%，銀河娛樂與新濠國際都跌兩成。

大型科網股續跌，騰訊收跌4.1%，美團跌4.5%，阿里巴巴跌2.7%，小米跌0.2%，以上共占港股近5成跌幅。

另外，京東跌5.9%，京東健康跌6.6%，快手跌4.7%。明源雲跌7.6%，眾安在線跌6.9%，是表現最差兩檔科技股。

友邦保險挫3.9%，跌掉恆生指數81點。中國平安跌1.5%，匯豐控股跌0.2%，中國移動與香港交易所持平，至於建設銀行則漲0.3%。

中國恆大再破底，跌5.4%。不過，恆大物業與恆大汽車則分別反彈5.4%與2.5%。