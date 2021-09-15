第二劑AZ疫苗15日開打，基層診所近日才得知因疫苗不足，中央規定一瓶可施打人數由10人改為11人。市議員楊正中說，依照診所得到1922預約名單一天就是50人，如依總量平均分配一天只可開四瓶會造成6人無法如期施打；如開五瓶則會多出5劑殘劑增加困擾。市府衛生局說，市府啟動應變機制，全力保障民眾權益。

楊正中指出，依照診所目前得到的1922預約名單一天是50人，如依總量平均分配一天只可開四瓶會影響6人無法如期施打；如開五瓶則會多出5劑殘劑。診所只好去電詢問預約民眾是否可改期？但很多人都說因工作已依照當初預約的時間請假，不便改期。

楊正中表示，經診所詢問衛生局，衛生局表示因為中央給予的劑量不足，因此才提高一瓶要施打量為11人，如使用較好的針頭一瓶最多可打12～13人，請診所可選購特殊針頭應急，但診所也是14日才得知這個中央要求施打人數增加，怎會來得及訂貨，根本措手不及。

坊間診所認為，民眾都是透過1922自行預約時間，政府應在期間內給足疫苗，如有困難也應修正名單人數，診所每天預約名單還是總數，為控制疫苗開瓶劑量只好請民眾調整時間，搞得民眾一頭霧水，不滿怨言都發洩在診所上，徒增診所與民眾間的紛爭。

衛生局說，第八期中央配撥AZ疫苗，台中原預計獲配13萬4900劑，因符合資格人數為16萬7016人，經市府極力爭取，中央預計9月18日將增配2萬劑，考量供應量仍不足，且中央宣布每瓶AZ接種由10人改為11人，市府已啟動應變機制，為符合開瓶人數樽節疫苗，請各院所協助調整預約民眾時段。