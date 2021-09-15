小提琴家蘇顯達原本在法國有穩定的樂團工作，但前輩作曲家馬水龍的一句話，讓他返台任教職，至今已35年。他表示，他35年來教學始終秉持著一個信念，就是一定要帶琴上課，同步為學生親自示範演奏，勝過只有口說講解。

蘇顯達表示，從事教職並沒有因此耽誤他的演奏，反而教學相長，讓他的路走得更長遠，「我經常和學生分享，要懷抱熱情，有熱情就能走得長久，人生是掌握在自己手中，帶著這樣的想法，自然會設立目標，心中也會有一股力量。」

蘇顯達現為北藝大音樂院院長，他出生於1957年，來自台南善化，父親是公務員，母親為音樂老師，他自小在媽媽的影響下接觸音樂，小提琴啟蒙老師為鄭昭明。1961年，鄭昭明成立「3B兒童管弦樂團」，蘇顯達也是團員之一，當時台灣對古典音樂並不像現在這樣廣泛，而年紀小小的蘇顯達，早早就有演奏音樂與合奏的經驗。

蘇顯達表示，在樂團裡他感受到演奏的魅力，「原來拉琴不是一件單調的事情，還有合奏，這讓我覺得很有趣。」特別的是，當時樂譜取得不易，家長們也會為孩子抄譜，形成一股熱絡風氣，在蘇顯達心中埋下音樂種子。

中學階段，蘇顯達和其他人一樣需要準備升學，無法練琴，這時反而令他更加想念拉小提琴的日子，為此，就讀高中階段，他每周搭火車北上和小提琴家、指揮家陳秋盛學琴，後來也順利考上東吳音樂系，之後也到法國留學。1986畢業於法國巴黎師範音樂學院，在法期間，並曾考取巴黎市立交響樂團，並擔任巴黎師範音樂學院樂團首席。

蘇顯達表示，他在法國初期的適應期間，必須重新修改演奏方式，令他一度懷疑自己是否適合走演奏的路，但突破難關之後，讓他知道自己是有可能的。當時有很多上台演奏機會，包括為電影配樂班的同學演奏音樂，這大大開啟了他的視野，「假如當時課堂指定同一個影片段落，有20名同學修課，就會有20種配樂版本，這讓我看見音樂演奏的可能性。」這也是他演奏的曲目，除了古典樂曲目，也有電影音樂。

這兩年來經歷疫情，音樂會不像以往多，蘇顯達表示，他可以理解很多人在這階段會感覺到對未來的徬徨，「但我覺得面對疫情，還是要正面出擊，不要停在原地，持續向前行，為自己創造新可能。」近期他返台35周年音樂會也將登場，將自11月14日起至明年1月2日，於全台巡演。