台東縣海端鄉錦屏國小的幸福農場15日重新開張。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉錦屏國小的幸福農場15日重新開張。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉錦屏國小食農教育課程中的幸福農場，歷經上半年的休耕養土， 15日重新開張，食農教育不僅培養學生「農育」及「食育」的知識與技能，也讓小朋友們學習掌握原始食材，養成健康的飲食習慣。

孩子戴上手套、彎著腰拿起鏟子整土、除草，將菜苗逐一種入土壤。食農教育融入學童的日常生活，學校以環境為教育學習的手段，讓小朋友們學習掌握原始食材，養成健康的飲食習慣。另外，從農事操作與親手烹飪的學習中，一方面培養自理能力，一方面也學習相關知識，並透過實際行動，培養學童勤於勞動與農事生活習慣。

台東縣政府教育處表示，因為疫情停課與暑假的因素，已3個多月沒進到學校的小朋友們，利用開學後1個多禮拜的時間，在老師們的帶領下分組整土、除草，伴隨著小朋友們的笑靨，今日終於把菜苗開心地種進了農場的菜園裡，包括青花菜、白花菜、芥菜、大陸妹、甜椒、茄子、韭菜、青蔥和辣椒菜苗，由各小組自由選擇。

課程開始前，老師們猜想可能小朋友們都不太喜歡吃芥菜，因此最後菜苗恐怕會剩很多，不過，學校主任說沒關係，芥菜就由學校老師來種也可以，收成後再做1道「雪裡紅」料理來加菜，讓全校師生都可以一起享用。

錦屏國小指出，學校在每週三、五安排上午7時30分起各半小時的時間，由老師指導並與小朋友體驗農事與勞動；每學期單週週五下午規劃3節課來實施食農教育校本課程。最精彩的是在年終聖誕節前夕，學校將舉辦食農教育成果展，讓各小組發揮創意，大展「廚神」身手，製作「感恩聖誕大餐」分享給全校親師生。