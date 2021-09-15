宛如絕命終結站! 聯結車噴出插銷 狠砸消防車玻璃│中視新聞 20210915

太恐怖！台南市消防局公務車14日行駛在國道一號北上麻豆路段，豈料，前方聯結車的鋼鐵製插銷掉落向後噴飛，宛如子彈般射入該公務車的擋風玻璃，所幸並無造成人員傷亡，當時在車上的2名消防員回想起事發過程都還餘悸猶存。

台南市消防局第六大隊和緯分隊組長與一名隊員14日駕駛公務車外出洽公，在行經國道一號北上麻豆路段時，前方的聯結車後斗噴出一只不明物體，先是掉落地面，隨即又彈起，最後擊中行駛在後方的消防公務車之擋風玻璃。

事發突然，2名消防員閃也閃不過，而擋風玻璃受該不明物體撞擊後瞬間化為蜘蛛網，玻璃碎屑四濺在駕駛座，所幸掉落物並未貫穿玻璃，而2名消防員均無生命大礙，雖然驚魂未定，仍緊急追上前攔下聯結車駕駛，後續交由相關單位告發裁罰。

事後檢視插在擋風玻璃上的掉落物，才發現是聯結車上鋼鐵製的插銷，當時擔任駕駛的和緯分隊張姓隊員受訪指出，當時反應時間不到一秒，還好插銷沒有穿過玻璃；坐在副駕駛座的邱姓組長則說，玻璃碎屑噴滿駕駛艙，時間太短頭腦完全不能思考。

國道公路警察局第四公路警察大隊新營分隊小隊長指出，將對違規的聯結車駕駛製單告發，可處3千至1萬8千元罰鍰。