《女海盜：成名之路》演員姚以緹(右起）、黃尚禾、孔令元。（高雄電影節提供）

《紅尾巴 Ep.1》由《俗女養成記》小嘉玲吳以涵、陳竹昇與劉冠廷獻聲演出。（高雄電影節提供）

《Project ZERO｜首部曲》為「動態自造實驗室」團隊從已故傳奇舞者蕭賀文出發，讓絕美舞姿重現虛擬世界中。（高雄電影節提供）

《輪迴》甫入選威尼斯影展VR競賽單元。（高雄電影節提供）

2021 高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，今 (9／15) 公布「高雄原創VR」全球首映片單，皆由「高雄VR FILM LAB」計畫獎助出品：獲得金馬最佳動畫短片導演的王登鈺，帶來首次 VR 創作《紅尾巴 Ep.1》，邀請《俗女養成記》小嘉玲吳以涵、陳竹昇與劉冠廷獻聲演出，以逐格偶動畫形式打造夢境一般的奇想世界；黃丹琪與法國導演摩根歐馬聯合編導《女海盜：成名之路》，由姚以緹、黃尚禾領銜主演，重現 19 世紀亞洲知名女海盜鄭一嫂的傳奇故事。

「動態自造實驗室」團隊以《Project ZERO｜首部曲》從已故傳奇舞者蕭賀文出發，嘗試透過AI運算、動態捕捉攝影技術，讓絕美舞姿重現虛擬世界中；橫掃威尼斯影展、坎城影展市場展與西南偏南影展的新媒體藝術家黃心健，帶來最新VR作品《輪迴》〈輪迴〉進行亞洲首映。2021高雄電影節XR無限幻境（沈浸式影像單元）首度推出「線上虛擬展場」與「VR 頭顯租賃方案」，全台觀眾不必到高雄，在家即可一鍵登入，體驗虛擬實境影像魅力。

今年「高雄原創VR」共放映6部 VR作品，本片單為雄影XR無限幻境中，最受國際影人與產業人士關注的單元，透過此平台展現高雄原創作品的創意、文化性與成熟的技術運用，已成為國際業界一窺台灣原創新作的重要平台。除了4部全新原創VR電影，亦選映獲得國際大獎的《喚說其語 Ep.2 庫桑達》，而2020年獲得VR工作坊創作首獎的學員林佩瑩《唇》，也將以階段性成品於雄影期間展出，讓觀眾看見創作VR的不同作品階段。

高雄電影節自2017年起推出「高雄VR FILM LAB」獎助計畫，在經濟部工業局、高雄市政府的支持下，五年來出品超過25部原創VR作品，每年也開辦「VR工作坊」，協助多名創作者投入沈浸式影像創作，皆於國際影展多有斬獲。接連以《喚說其語 Ep.2 庫桑達》奪翠貝卡影展最佳VR敘事獎，周東彥導演《霧中》入選威尼斯影展特別選映，黃心健導演《輪迴》入選威尼斯主競賽單元。