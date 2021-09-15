雲林縣古坑鄉「石壁竹創森計畫」獲6200萬補助經費，打造百公頃療癒休憩場域。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府爭取交通部觀光局觀光前瞻建設計畫，提出古坑鄉草嶺「石壁竹創森計畫」，獲核定計畫總經費6200萬元，將以5元2角、雲嶺之丘、木馬古道等知名景點周邊約100公頃的現有遊憩用地為計畫範圍，營造天然療癒休憩場域，爭取後疫情時期觀光人潮。

古坑石壁遊憩用地50％以上為人工竹林，目前已有雲嶺之丘、5元2角、木馬古道、杉木林步道等遊憩點。該區位處中海拔森林，夏季竹林內涼爽舒適，冬季日照帶來暖意，4季宜人。經縣府評估，認為非常適合以融入自然環境、地景式的設施，創造森林療癒空間。

雲林縣長張麗善表示，「石壁竹創森計畫」將透過療癒土地、療癒人，以在地素材創造環境美學。藉由整理木馬古道周邊荒廢人工竹林，提升景觀豐富性，並運用在地素材建構自然材質為主的景觀及設施， 透過適度開發營造具有療癒感的體驗空間。

外部串聯部分，則規畫將該區遊憩步道與既有嘉南雲峰步道串接。嘉南雲峰步道保有天然森林，本計畫以保育為優先策略，並以低介入與低干擾的遊憩為主，營造天然療癒休憩環境，讓遊客可在竹林與森林中漫遊，體驗自然萬物共融帶來的和諧。

張麗善強調，後疫情時期，台灣的觀光可以做為產業火車頭，觀光是1種體驗經濟，需要政府跨部會將建設做好、民間資源整合將服務提升。縣府未來將與阿里山風景區管理處合作，串接草嶺觀光資源與大阿里山觀光圈，形成1個觀光聯盟，共同加強國際行銷。