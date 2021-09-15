桃園市長鄭文燦15日主持市政會議表示，長榮機師2＋1確診Delta事件，桃園市府建立3層防護，近9000人採檢都沒有新增確診者，事件可望告一個段落，14天隔離期滿將陸續解隔，環保局16日將到校大消毒，17日北科附工恢復正常上課，他也將到門口迎接師生。

長榮航空機師爆發突破性感染，就讀台北科技大學附屬桃園農工的機師兒子也確診，且基因定序為Delta變異株，桃園跟中央共建立三層防護網。

鄭文燦說，從9月3日至今，密切接觸的機組員以及確診生同班師生和同住家人，有超過500人在集中檢疫所完成居家隔離，沒有新增確診者，長榮機組員1500人和北科附工在校師生2656人採檢也沒有新增確診者。另外中央共發送110萬通警示簡訊，桃園預估有80餘萬通，11醫療院所和2社區採檢站共採檢4255位民眾，也全部PCR陰性，「長榮機師2＋1確診事件可望告一個段落！」

鄭文燦說，面對隔離期滿陸續解隔，環保局16日將赴北科附工執行全校大消毒，17日全校恢復正常上課，他也預告自己會到門口迎接回到學校的師生。

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