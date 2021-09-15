民進黨全代會工作小組今開會，對於到底要先任優先還是初選大家達成共識，下週將針對黨原始提名條例初選為本，與2009、2010、2014、2018年提名特別辦法並列，逐一討論，再來修正文字。

黨政人士表示，針對縣市長部分，小組會議大概最多再開兩次就要完成，因為還要留一到二週討論六都議員提名。不過以目前工作小組人數比例，現任優先通過機率大。

據轉述，正國會代表陳茂松今天再度重申支持以原始條例為準採全面初選，但是新系梁文傑、蘇系吳秉叡、綠色友誼何志偉與祕書長林錫耀的態度傾向支持現任優先，至於英系黃承國態度比較中立。

據轉述，黃承國認為，陳茂松尊重黨員權益，出發點是對的。不過黃因為英系卡著現任彰化縣長翁章梁，雖然認同陳的論述，但也並未多說。因此今天會議，形成正國會一對五的局面。

據轉述，陳茂松表示，那就拿草案大家討論；林錫耀則說，沒有共識，怎麼會有草案可擬。

據轉述，陳茂松說，依照黨原始提名條例為本，全部依照初選，是後來才開始有徵召案，應該拿提名條例為基本法來討論；今天不要提提名條例，就直接修基本法，不要每年選都再提特別法。因為每次選舉提的特別法很容易因人設事。林錫耀表示，因為民進黨都是彈性運用。

據轉述，會中還有中常委提出，非執政縣市也要全部採徵召；但遭陳茂松全力反對，陳說，「那徵召誰不就全部由你們決定」，若說全部初選，沒人登記再採徵召，這樣還可接受，「徵召是由你們徵召，半數都你們人，徵召不代表團結，初選不代表分裂」。

據轉述，陳茂松會中則表示，當初總統初選，賴清德挑戰蔡英文，他雖然挺蔡英文，但是黨員有初選權利，人家已經走到這地步，怎麼還去限制人家權利，「在坐只有我有權利講，黃承國、王定宇當時也都在，陳明文想要發動表決，直接徵召蔡英文不讓賴清德選，但我也堅持黨員權利」。

他強調，雖然他支持蔡英文，但是也尊重賴清德參加初選，時空環境轉換，他一直都這樣講，立場始終一致。