最多中4種！五倍券各部會加碼周周抽 唐鳳傳授勾選「最佳策略」

振興五倍券官網今天上線，功能包括數位綁定、八大部會加碼、預定與查詢等，行政院政務委員唐鳳今說明綁定、預約方式外，透過一站式網站能夠一次完成五倍券綁定預約及加倍券登記抽籤。唐鳳表示，數位加碼券分為4周抽籤，每人每周最多中籤1次，紙本券最多可以領取到4種加碼券；數位綁定部分，前400萬綁定數位者，免抽籤直接領取好食券，等同最多有5種加碼券。

各部會推出的加碼券共有8類，除好食券共400萬份免抽籤，只要綁定數位五倍券即可獲取，領完為止；至於名額額滿是否再加碼，經濟部次長林全能表示，如果反應熱絡，會保留彈性。

商家自營業者深受疫情影響，期待五倍券帶來助益。（王英豪攝）

唐鳳表示，不論領取紙本券或數位券，都可以至官網直接勾選加碼券參與抽籤，各部會加碼券將於10月11日至11月5日，採4周抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次。

行政院政務委員唐鳳今說明五倍券預約綁定及加碼券抽籤方式，加碼券每人最多抽中4種，若數位綁定者可望多領1種券。（行政院提供）

加碼券登記時間以每周五截止，週週以後登記者參與次週抽籤。已登記參與者即有資格繼續參與後續的抽籤；加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。

為鼓勵民眾綁定數位五倍券，經濟部加碼送好康，只要民眾綁定數位五倍券，前400萬名免抽籤即可獲得價值500元的好食券，並有機會可獲Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車。此外也可取得數位券標章及專屬代碼，至店家消費有機會獲得優惠。

加碼券抽籤部分，由於只抽四周，且每人每周僅人中籤一次，等同最多可以獲得4種券，唐鳳建議，最佳策略是勾選4種你最想要的，若全部都勾，雖然中獎機會較大，可能會抽到比較不想中的券，排擠掉一次機會。

唐鳳說，若8種券出現登記人數多於抽籤人數，免抽籤直接中獎，目前初步沒有聽到各部會會有餘額的狀況，若有餘額券種，由各部會研擬發放方式。