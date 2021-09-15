在疫情期間，立陶宛出捐贈我國AZ疫苗，雙方關係持續加溫。為促進台立兩國經貿合作商機，經濟部國際貿易局與立陶宛企業局攜手合作，即日起在台灣經貿網成立「立陶宛專區」，提供市場商情及廠商產品資訊服務，方便我廠商採購與掌握商機。

國際貿易局表示，「立陶宛專區」主要功能在介紹立陶宛產業、廠商及活動等資訊，並搭配辦理各種洽談會、媒合會及市場說明會等系列活動。

專區分為「立陶宛簡介」、「廠商陳列區」、「商情商機」及「活動預告」四大區塊。目前有超過2500筆立陶宛出口廠商資訊，並蒐集立陶宛投資環境、政策及市場產業等資訊，還有9月起與立國相關洽談會、媒合會及市場說明會。

立陶宛為波羅的海三國最大經濟體，產業結構多樣性，除了國人熟知的啤酒、巧克力及起司等食品以外，更有享譽全球的雷射產品與技術。世界知名尖端科研機構，都是立陶宛雷射產品的重要用戶，90％全球百大的大學都在使用立國產製的雷射設備，我國也有廠商採用立國雷射產品。

立國政府也推動優先發展航太科技產業政策，現行已經有超過 30 家航太供應鏈企業，而且仍在持續成長。此外，立陶宛在ICT、金融科技、生技與醫療設備、電動車、農產食品等領域，均可與我國產業互相支持，實為極具合作潛力的國際夥伴。