Apple今（台北時間凌晨一點）發表iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max共4款新機，遠傳自上午11點起開放iPhone 13 系列新機線上預約登記（https://preregistration.fetnet.net），活動開跑5分鐘即破萬人蜂擁搶進網站，截至下午3點半，統計結果發現iPhone 13 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過4成，容量則以256GB最多用，約占6成，至於顏色，則以全新的天峰藍人氣最高。

遠傳表示，將在9月24日於全台直營、加盟、德誼及網路門市開賣；為了回應果粉期盼，遠傳網路門市、遠傳心生活APP則自今天上午11點起開放預約，從初步的統計結果來看，iPhone 13 Pro擁有120Hz更新率螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，最對5G時代的果粉胃口，而iPhone 13 Pro/Pro max的天峰藍獲得7成以上預約用戶選定；iPhone 13/13 mini的粉紅新色也成功擄獲人心、不分男女都喜歡，具備高CP值、容量升級兩大優勢，容量以128GB最受歡迎，預約用戶占比高達2成。

遠傳同步祭出網路門市加碼送原廠配件購物金1000、「遠傳心生活APP」用戶再送2000遠傳幣、還可抽Apple AirPods等豪華優惠。遠傳friDay購物也將於17日與Apple官方同步開放預購iPhone 13全系列，預購前50名就加送mega safe充電器。遠傳friDay購物更將於開賣日當天挑戰最速3小時到貨，幸運買到的果粉只要在FB上曬機，再送500遠傳幣。