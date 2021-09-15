疑天雨路滑、車速快，預拌混凝土車翻覆，所幸駕駛僅背部挫傷。(警方提供)

15日下午3時許，33歲鄭姓男子駕駛水泥預拌混凝土車，由屏東縣麟洛鄉出發，沿民生路行經內埔鄉信義路時，疑因地面濕滑且車速過快，不慎翻覆於路肩護欄，送醫後所幸無礙，警方正釐清事故原因。

鄭男因背部挫傷送往屏東基督教醫院就醫，目前委託醫院協助抽血檢測酒測值，現場已派遣警力調撥車道及實施交管，並已聯繫拖吊車業者協助排除，目前尚未有車流回堵情形。

​警方則呼籲，近日午後常下雨，路面較為濕滑，駕駛人應減速慢行，尤其行經路口過彎時更需謹慎，注意路況及左右來車，以免發生交通事故。