小野在《徘徊年代》拍攝現場與導演張騰元對話。（傳影互動提供）

《徘徊年代》雖然是新銳導演張騰元的首部長片，也是台灣少數以新住民為主、配角的影片，在入選台北電影節入選國際新導演競賽後，今天又獲得一個好消息，就是《徘徊年代》獲選韓國釜山影展「亞洲之窗」單元。消息傳來讓導演張騰元相當興奮：「《徘徊年代》凸顯新住民與本地人的處境，也是跨文化共通的生存故事，我總希望這部電影，不只對台灣這個移民社會有意義，更能以在地的多元經驗，去跟世界對話；所以入選釜山國際影展，也代表台灣的包容力和省思觀點受到肯定。雖然疫情下無法親自去參加，但我相信電影會替我們訴說一切！何況韓國也有好多新住民，很期待《徘徊年代》會在當地引起共鳴。」

釜山影展策展人之一的朴成浩（音譯）對《徘徊年代》讚譽有加：「這是一部很棒的電影，演員也非常稱職，電影的寫實手法令人驚艷，看完電影也讓我陷入沈思：國籍的深沈含義是什麼，我們要如何讓世界成為一個更好的地方。」

首部使用大量越南語拍攝的《徘徊年代》，張騰元耗費心力讓片中的越南籍演員調整出北越、中越、南越的口音區分，雖然片中兩位女主角阮秋姮和阮安妮都是越南嫁來台灣的媳婦，但是因為不同地區口音有所不同，導演為了寫實還是要求來自北越的阮秋姮以中越的口音來演出角色，讓她說起母語覺得戰戰兢兢。因為在每個細節都嚴格要求，造就了《徘徊年代》對於國界、土地的認同的議題上，深入探討台灣這塊土地的衝突與包容。

當初因為小野老師是優良劇本徵選的評審，看到張騰元的《徘徊年代》劇本，結合了90年代與新住民的題材，是完全沒有看過的角度，就吸引了他的目光。由於90年代正是台灣經濟動能正在醞釀，卻又在新舊交替的混沌時期，而新住民題材雖然在電視戲劇內容中偶而有些著墨，但是以新住民為主軸的劇本可以說是相當少見，讓小野老師非常鼓勵導演張騰元，也和他一起討論劇本的細節，就在這樣的因緣下，張騰元就鼓起勇氣，邀請小野老師擔任監製的角色。小野老師對於首次擔任監製工作一事也謙虛地說：「其實大家都以為我還一直在電影圈，但是我做電影已經是80年代的事情了，不過因為從創立台北電影節之後一直都還是跟電影界藕斷絲連，也秉持著希望能夠支持年輕新銳導演的心情，對於騰元的邀約就欣然接受了。」