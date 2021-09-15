民進黨副秘書長林鶴明今表示，民進黨中央黨部近期有幾項新的人事職務的調整，分別為新聞輿情部、媒體創意中心、青年發展部與客家事務部等。林鶴明轉述林錫耀秘書長表示，期許黨內幹部面對2021年下半年的情勢，除了疫情的挑戰外，面對朝野政局的發展以及年底公投和明年大選的籌備工作，都要積極應對準備，用最大的努力來回應支持者的期待，是民進黨責無旁貸的任務。

林錫耀強調，執政黨的黨務部門除了要協助行政部門推動施政、做好民意溝通的重要工作外，同時也是儲備人才的人才庫。

新人事原媒體創意中心副主任劉欣怡於日前離任，媒創中心副主任一職將由新聞輿情部副主任楊淨淳轉任。楊淨淳長期任職於民進黨文宣部、新聞輿情部，熟稔黨務與媒體事務等工作，此次轉任媒體創意中心副主任，也將借重其經驗強化黨務文宣工作之推動。

新聞輿情部副主任由專案辦公室蘇芳禾出任，蘇芳禾曾任高雄市政府經濟發展局機要秘書，過去亦曾擔任自由時報、聯合晚報黨政線記者。對於媒體採訪工作需求相當熟悉，未來也將借重其媒體專業來協助新聞服務工作的推動。

原青年發展部副主任陳冠穎於日前離任，青年部副主任一職由前總統府總統辦公室編審阮俊達出任。阮俊達過去曾任民主進步黨原住民族事務部「原住民族政策論壇」計畫助理、蔡英文競選辦公室原住民族事務部輔選專員，長期專研於原民政策研究與青年公共事務參與，未來將借重其能力協助青年事務工作的推動。

原客家事務部副主任葉輔賢於日前離任，客家部副主任一職由邱盈滋出任。邱是桃園龍潭的客家人，曾參與桃、竹客家庄的文史調查及地方產業專案經理的工作因此和新竹縣的淵源很深。

由於從小在客語環境培養出流利的客語能力，因此她過去也在寶島客家廣播電台主持客語節目。2017年起在立法委員邱泰源委員辦公室擔任國會助理，長期協助邱泰源委員認養新竹縣的各項工作。未來也將借重其客家事務的專業，幫忙黨務工作的進行。