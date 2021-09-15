有些人天生就有叛逆心理，別人越是希望自己做的事情，他們越喜歡故意唱反調。《搜狐網》近日發文指出，水瓶座、射手座和天蠍座的叛逆心最強，個性非常放蕩不羈，很少有人可以控制他們。

1、水瓶座

水瓶座雖然外表看起來謙虛低調，但內心卻非常有主見，不喜歡聽取別人的意見，他們認為自己的事就該由自己做決定，這樣強悍的態度往往會讓人不由自主被他們收服，而不是想要征服他們。此外，水瓶座在愛情裡也喜歡佔據主導地位，就算冒著分手的風險也會堅持到底，他們天生軟硬不吃、十分強悍，因此很難搞定。

2、射手座

射手座本身就是「愛好自由」的代表星座，天生放蕩不羈、叛逆心也很強，他們很討厭被別人束縛、不喜歡被人管教，吃軟不吃硬，如果越是以強烈的手段去壓制他們，他們就越討厭你、越想要頑強地反抗，讓你不但達不到想要的結果，也討不到任何好處，射手座如果凶狠起來，不管面對什麼敵人都沒在怕，個性非常倔強。

3、天蠍座

天蠍座的人只相信自己的感覺和判斷，總是懷疑別人對自己是不是別有用心，所以任何人的話都不會輕易相信，再加上他們本身就是比較強勢、有主見的個性，自己不認同的事情，他們就不會違背心意去迎合，更不會向其他勢力低頭，天蠍座從不屈服於任何人，高傲的模樣總是讓人覺得不好招惹，想要控制他們，是一件比登天還難的事。