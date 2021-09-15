新北幼兒園再傳＋1 負責人確診。（新北市政府提供）

新北市今日公布沒有確診案例，不過卻在下午傳出染疫幼兒園的負責人確診，由於她先前身體不佳，已鮮少出入幼兒園，是否也是同一批群聚案。新北市衛生局表示，今天接獲通知，一名與幼兒園相關個案採檢PCR陽性，立即啟動疫調，目前正在積極進行相關防疫措施，詳細訊息將在明天統一公布說明。

據了解，她今日出現喉嚨不舒服等症狀，到亞東醫院就醫時採檢確診。

據悉，包括園方人員與市府相關單位都接到通知，但因該名負責人近期因身體不適，已鮮少到幼兒園，是否為這起幼兒園群聚個案，仍待衛生單位進一步釐清。

中央流行疫情指揮中心晚間回應，有關北部某幼兒園案新增加一名檢驗陽性個案，相關疫調尚在進行中，將於明(16)日下午記者會統一說明。

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