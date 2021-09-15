綠能業者進場施工後，竟將樹齡40年以上的樹木任意砍伐，除了破壞生態，也擔心該地失去滯洪功能後，將引發積淹水情形，嚴重影響地方發展（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山區誠智里有一處占地1.28公頃的國有土地，近期該地已標租給綠能業者，準備建置地面型太陽能發電站，附近住戶擔憂太陽能板折射會嚴重影響健康、生活品質及交通安全，高市議員李雅靜及當地里長黃桂花率領民眾到場高掛抗議布條表達不滿，並要求業者另擇他地建置太陽能發電站。

黃桂花表示，該地緊鄰住宅區，里民擔心光害、輻射會影響健康，沒有道理業者賺錢卻讓當地里民擔心受怕，為了捍衛里民權益，她將強烈反對住宅區設置太陽能發電站，並要求市府相關單位介入協調業者另擇他地，還給里民安心、安全的友善居住環境。

李雅靜認為，國有財產署對於國有地的用途應充分考量配合地方發展使用，不該讓阻礙地方發展的產業進駐，甚至不顧當地住戶的健康影響，隨意設置太陽能發電站，她將與受害民眾站在相同陣線，拒絕用人民的健康發電。

李雅靜進一步說明，該國有地原本綠意盎然，且具有上游排水滯洪調節功能，但業者進場施工後，竟將樹齡40年以上的樹木任意砍伐，除了破壞生態，也擔心該地失去滯洪功能後，將引發積淹水情形，嚴重影響地方發展。