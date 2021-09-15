新北市土城區五穀先帝廟、樹林區鎮南宮今日捐贈普渡物資給新北市好日子愛心大平台。（社會局提供）

近期各大廟宇都舉行普渡活動，並將剩餘的物資捐贈給弱勢團體。新北市土城區五穀先帝廟、樹林區鎮南宮今日也捐贈普渡物資給新北市好日子愛心大平台；社會局長張錦麗表示，非常感謝宮廟在祈求國泰民安、疫情退散之餘，也考量到弱勢民眾的生活需求，這些物資將透過實物銀行各分行，轉贈給服務中的弱勢家庭。

土城五穀先帝廟今捐贈206份澎湃包、600斤白米給好日子愛心大平台，主委李木火表示， 五穀先帝廟原名神農宮，主奉神農炎帝，建廟歷史可追溯至清朝乾隆時代，近期因疫情關係，參加中元普渡的信眾比往年多出一倍，信眾也紛紛要求將贊普後的豐盛澎湃包捐贈給弱勢團體或家庭。

李木火表示，目前廟方除了將部分物資捐贈給華山、創世基金會、翠柏老人安養中心、新北市急難救助會和土城里長聯誼會轉贈弱勢外，其餘全部捐給社會局。另外，樹林鎮南宮澤捐贈了97盒普渡禮盒、783斤白米和500包乖乖給予社會局。

鎮南宮董事長許正秋表示，鎮南宮長期熱心地方公益，對弱勢關懷不遺餘力，支持侯友宜市長的好日子愛心大平台，這次參與普渡的信眾比往年踴躍，除部分捐給大平台外，也有部分捐給樹林區公所轉贈弱勢家戶。