美國聯邦眾議院軍事委員會（HASC）副主席露莉亞（Elaine Luria）13日表示，中國大陸於南海的動作愈來愈大，先前甚至在美軍神盾艦通過後聲稱「驅逐」該艦，要求美軍不能只靠現有的自由航行行動，須進一步增加於東亞區域的確實存在。

美國海軍「班福德號」神盾驅逐艦（DDG 65）先前經過南沙群島附近海域後，中國大陸聲稱其已「驅逐」該艦，遭美軍嚴厲反駁；另北京政府也宣布修訂後的《海上交通安全法》於1日生效，要求外國籍船舶進入其「領海」時應主動報告。

曾在美國海軍服役20年的露莉亞告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，她相信未來此類衝突的數量和激烈程度將進一步增加，讓美軍目前自A點航行到B點的行動不足以維護航行自由，因此要求美軍於東亞區域「持續存在」，清楚表明美國及其盟友不會同意北京的主張。

華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）同意露莉亞的說法，並指出在持續推動分散式殺傷（Distributed Lethality）概念下，未來美國海軍預計將擁有更多中小型船艦，這除了能在戰時避免遭到一網打盡，也有利於對抗中國大陸目前的「灰色地帶」（Gray-zone）戰術，因為火力強大的神盾驅逐艦，在非戰爭時期與小型巡邏艦甚至「海上民兵」交手時會顯得綁手綁腳。

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將先前還曾提出依靠美國情監偵（ISR）能力，詳細對外揭露陸方「微侵略」行動的偵知式嚇阻（deterrence by detection）概念。美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員華爾頓（Tim Walton）認為此概念「方向正確」，但單靠其恐不足以嚇阻大陸行動。