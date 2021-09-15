美國海軍MQ-25「黃貂魚」(Stingray)完成了對F-35C 聯合打擊戰機的加油測試，自己，3種航艦上的主要飛機：F/A-18E戰機、E-2C與F-35C都證明可以與MQ-25空中加油。

美國海軍時報(Navy Times)報導，9 月13日，波音公司的 黃貂魚T1試驗機，和美國海軍第23評估中隊 2的一架 F-35C，執行了為期3小時的空中加油測試，戰機以225節(0.5馬赫)的速度，在10000 英尺(3048公尺)的高度飛行，在連接到MQ-25的加油錐套之前，MQ-25先進行環境調查和評估，然後地面操作員將燃料輸送給 F-35C，完成空中加油。

海軍MQ-25計畫辦公室的查德·里德上尉(Chad Reed)對這次測試很滿意，他說：「每一場的測試飛行，都讓MQ-25更接近實用化。黃貂魚的加油能力可以增強航艦打擊群的投射力量，並為打擊群指揮官提供更靈活的戰術調整。」

Boeing MQ-25 Refuels F-35C

MQ-25第1次空中加油試驗是在6月4日，當時為1架 F/A-18E超級大黃蜂戰機供油，進行了兩次，分別為 300磅的長時間加油，和25磅的短加油，並且在不同的高度和飛行條件下測試。

第2次的加油測試在8月18日，加油對象是E-2D先進鷹眼預警機。E-2D原本不具備空中加油性能，但是在2019年進行了改裝，在駕駛艙頂部加了空中加油探頭。

隨著第3次空中加油測試的完成，T1測試機將進入波音公司改裝，安裝與航空母艦有關的處理系統，為今年冬天的艦載測示做準備。