國民黨主席候選人朱立倫上周三在中常會報告完提前離席，引發黨內熱議，朱今天接受廣播專訪說，當天未向候選人致意，「有點不禮貌，很抱歉」，中常會會議主席蔣根煌今天在會中解釋，朱在前一晚有先說明隔天需離席情事，但當天他身體微恙，會後急於離開，未能先向在場常委說明，對此也向常委表達歉意。

關於黨主席候選人張亞中涉嫌攻擊對手朱立倫遭選監委員會移請考紀會查明一事，朱立倫與江啟臣今天都希望過程能公開透明，組發會主委李哲華下午還原表示，9月4日電視辯論會後，出現違反競選公約第2條攻擊黨內對手情況，後來9月8日中常會也有類似情事，9月12日更爆出張亞中稱的支票其實是本票樣張。

李哲華說，黨中央接獲地方黨部與黨員反映「張亞中本票樣張」與「涉嫌攻擊對手朱立倫」等情事，組發會在前天工作會議中報告此事，建議選監委員會「查處」，調查攻擊對手是否屬言論自由範疇、本票案有無毀損黨譽等違反競選公約情事。

李哲華指出，後來選監委員會的決議有所修正，改成請考紀會「查明」，這就沒有涉及任何處分，有些人說送考紀會就等同取消候選人資格，這就是過度延伸。而張亞中本票樣張沒有送選監委員會，是因為黨中央當天已發新聞稿對外說明。

李哲華透露，前天工作會議本來要釐清，若有類似攻擊言論，未來是否要以消音來處置等，不過當天沒有議決，今天選監委員會也尚未討論到這部分。

另外，文傳會前副主委鄭照新前天發出請辭聲明中，提到朱立倫在中常會離席爭議，會議主席蔣根煌的聲明由應迴避的陣營代為發布，批評中常會和稀泥，蔣根煌回擊鄭發言前未向他求證就亂說話。

對此，國民黨表示，有關委鄭照新請辭，當事人未向蔣根煌求證任何環節，相關指控均屬個人臆測，與事實不符，並期盼黨務工作人員都能秉持中立原則，克盡職守。