嘉義市在重要交通站點建置YouBike2.0供民眾使用。（廖素慧攝）

嘉義市政府推動綠色運輸，與民間業者合作建置YouBike2.0公共自行車，目標是全市設置100站，市府15日表示，已全數完成，業者於合約規定期限內提早2個月完成建置，嘉義市公共運輸邁向新里程碑。

嘉市府交通處表示，YouBike2.0目前使用率高，疫情三級警戒之前平日一天約3400人次使用、假日有5200人次，車輛的周轉率5至6次，6月疫情期間下滑7成，降二級防疫後又回升，9月的周轉率3.5次，累計今年初至今有61萬4651人次使用，前30分鐘還車比率88％，1小時還車比率約95％，計費方式是前30分鐘免費，之後每半小時10元。

市府交通處表示，用車的周轉率僅次於台北市，在綠色運輸的成效已顯現，在站點建置上以接駁大眾運輸的交通場站為優先，其次為學校、機關、公園、景點、自行車道等重要地點，再深入社區建置。

市府交通處表示，9月17日將啟用最後8站，包含自由友愛、長億花園廣場社區、嘉義基督教醫院保健大樓、嘉義地方檢察署、義昌公園、臺灣銀行嘉北分行（耐斯廣場站）、文雅國小及忠孝北街等站。

業者為慶祝嘉義YouBike2.0達標百站，於臉書粉絲團推出抽獎活動，9月17日至11月4日連續7周每周抽獎，另外，嘉義市政府優惠租借車輛前30分鐘免費，持續到今年12月31日。