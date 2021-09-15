Breeze Super微風超市今年歡慶20周年，強打精品級的「紅寶石葡萄」、「滋賀近江和牛」，明（16日）起至10月3日全面9折，搭配驚喜滿額贈、首周限定活動，端出歡慶20限量排隊商品刺激買氣。

這次周年慶，鎖定「經典20」為主題，嚴選20年來人氣主題商品，以日本頂級水果為首，除了近期送禮夯賣追加補貨的長野綠翡翠麝香葡萄外，有「米其林水果」美譽的「石川羅馬紅寶石葡萄」，每串原價1萬元，周慶優惠6500元，價位媲美精品，8月開賣至今銷出近20盒，周慶開檔後預料會衝一波買氣。還有「岡山晴王葡萄」、及「靜岡哈密瓜」、蘋果等精品水果首度推出優惠價讓消費者體驗。

Breeze Super日本宮崎和牛紐約客牛排組（3片），750g，原價7500元、8折優惠價6000元。（微風提供）(未滿18歲請勿飲酒)

此外，「精選老饕料理」包含暢銷的「熟食三天王人氣組」Roast Beef炙燒沙朗牛、德國豬腳、美式肋排超澎湃拼盤，85折優惠2500元；日本和牛原塊6折起、美國OMAHA牛排全面8折；周慶期間還舉辦日本滋賀物產展，引進「滋賀近江和牛」。

Breeze Super長崎杉谷本舖五三燒–生日快樂特別版，雙入組888元，每日限量50組。（微風提供）

為迎接中秋節熱門的烤肉，也推出「歡樂烤肉盛合」，以「美國Prime特優燒肉組」、「西班牙伊比利燒肉組」、「米其林餐廳特選TE MANA羊排」3大主題，特價8折起；鑄鐵鍋、牛排專用鐵板及歐洲各式鍋具，全面7折起。

Breeze Super熟食三天王人氣組，Roast Beef炙燒沙朗牛、德國豬腳、美式肋排，每組原價2930元、85折特價2500元/。（微風提供）

另，微風南京根據都會、重視健康、上班女性客層的需求，打出「窈窕、健康」主題，推出雞胸肉及酪梨沙拉等健康潮流趨勢熟食，與1/2+1/2half half半份德國豬腳加雙人份蔬菜沙拉、法式鹹派，湯、小沙拉等。