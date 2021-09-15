桃園市第7座身障社區式日間照顧服務中心座落於八德區，15日舉行揭牌儀式，該中心為身心障礙者規畫每天8小時的生活自理、人際關係及社交技巧訓練等課程，預計共可招收15名身障者。

樂村日照中心也是八德區第1處服務中心，由台灣樂作創益協會承辦。樂作工坊主任陳愛珠表示，受疫情影響招收困難重重，若要替身障學員進行快篩不容易，會希望學員自行打完疫苗再參加，因此目前中心僅有2名身障者，離15名額滿還有很大的努力空間，她希望讓每位「村民」都能在這個村莊快樂學習。

副市長高安邦參加揭牌儀式，他致詞時說，樂村日照中心服務年滿18歲以上的身心障礙朋友，市府有補助約224萬經費，每名身障者每月僅需繳3000元，可同時兼領身障者生活補助，中心會透過訓練教導如何穩定生活自理能力，更可以有效緩解家庭照顧者壓力。

社會局長鄭貴華表示，陳愛珠在桃園從事早療服務近20年，2018年與夥伴成立「台灣樂作創益協會」，並投入身障社區式服務，2019年起於桃園區辦理小作所「樂作工坊1號站」，提供模擬職場的作業代工訓練、藝術、音樂及戲劇等特色治療課程，今年更成立八德區樂村日照中心。

桃園從2014年起推動身心障礙者社區式日間照顧服務，2015年正式開辦第1處，截至今年已布建7處服務中心，除八德區樂村日照中心外，還有桃園區、中壢區、大園區及蘆竹區各1處、龍潭區2處，總共可服務105人，未來將朝一區一社區式服務為目標。